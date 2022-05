In een studentenkamer aan de Maarsmansteeg in Leiden is woensdagmiddag brand ontstaan. Enkele bewoners van het studentenhuis ontdekten de brand en alarmeerde de brandweer. Door het snelle optreden van de bewoners en de brandweer is voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden.

De brand in de studentenkamer heeft dusdanig veel schade veroorzaakt dat de bewoner in ieder geval woensdagavond niet thuis kan slapen. Een bankstel in de kamer is door brand volledig verwoest. Kortsluiting in een stekkerblok is mogelijk de oorzaak van de brand.