Met het symbolisch overhandigen van een enorme sleutel aan burgemeester Lenferink is dinsdagmiddag het stadhuis 'teruggegeven' aan de stad. De verbouwing is klaar en het meningsverschil tussen de gemeente en aannemersbedrijf Du Prie is opgelost. Vanaf begin juli wordt het stadhuis weer deels in gebruik genomen.

Rond de stadhuisverbouwing was de afgelopen jaren veel te doen. De kosten liepen enkele keren op. Enerzijds door tegenvallers, anderzijds door tussentijdse extra wensen van de gemeenteraad. Zo werd na het oorspronkelijke besluit besloten om ook de tweede etage van het stadhuis mee te nemen in de verbouwing. In totaal kwamen er op deze manier miljoenen euro's bovenop het verbouwingsbudget.

Verder ontstond de afgelopen maanden een verschil van mening tussen de gemeente Leiden en aannemersbedrijf Du Prie. Die laatste wilde kosten voor meerwerk doorberekenen aan de gemeente Leiden. De gemeente wilde op haar beurt boetes innen voor de latere oplevering.

Dinsdag werd duidelijk dat die ruzies zijn beslecht en dus hoefde De Prie geen gebruik te maken van zijn 'retentierecht'. Daarbij zou het pand pas worden overgedragen als alle kosten betaald zouden zijn. Volgens burgemeester Lenferink die het dossier stadhuisverbouwing overnam van de begin dit jaar vertrokken wethouder Marleen Damen, had de aannemer dat recht overigens helemaal niet.

Lenferink is uiteindelijk blij met het resultaat van de verbouwing en ook met de kosten ervan. "We zijn in de toekomst per jaar minder geld kwijt aan de ambtenarenhuisvesting en dat was altijd het belangrijkste uitgangspunt." Door de grootschalige verbouwing en renovatie is het stadhuis nu ook veel duurzamer. Het gebouw wordt nu verwarmd en gekoeld met behulp van water uit de Nieuwe Rijn.

Lenferink: "Een andere parel is de open binnentuin, waar je ook als bezoeker een rondje kunt lopen. In deze vernieuwde setting kunnen we bovendien ruim drie keer zoveel ambtenaren een moderne werkplek bieden dan voor de verbouwing." Die binnentuin is gekomen op de plek waar eerst de balies stonden onder de verwijderde glazen overkapping.

Verder is er een nieuwe openbare ontmoetingsruimte voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook de Trouwzaal gaat in oktober weer open. In het vernieuwde stadhuis komen het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en verschillende andere afdelingen te werken.

In totaal krijgen ruim vijfhonderd medewerkers er een werkplek. De publieke dienstverlening, zoals het aanvragen van een rijbewijs of paspoort, blijft in het Stadskantoor in LEVEL aan de Bargelaan.

Martijn du Prie, directeur-eigenaar van Du Prie bouw & ontwikkeling, noemt het een eer om als Leids bedrijf deze grote opdracht voor de gemeente te doen. "Het Stadhuis is een van de meest markante gebouwen in de stad. Ons team heeft zich, samen met onze onderaannemers, meer dan twee jaar vakkundig ingezet om dit prachtige gebouw voor de toekomst gereed te maken."

Gelijk met de verbouwing van het stadhuis zijn drie losse projecten meegenomen. De restauratie van de monumentale raadzaal, de gevel aan de kant van de Breestraat en de toren met het klokkenspel. De werkzaamheden van de raadzaal duren nog tot en met de zomer; de eerste raadsvergadering in de raadzaal is op 8 september.