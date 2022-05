De kastanjeboom op de Vismarkt bij het stadhuis in Leiden is dinsdag omgezaagd. De boom was ziek en zakte langzaam steeds schever. Noodkap moest voorkomen dat de boom zou omwaaien of erge schade zou veroorzaken.

De boom had de zogenoemde kastanjebloedingsziekte, zo laat de gemeente Leiden weten. "De boom groeide al jaren scheef. Op zich niet zo erg, maar in combinatie met de ziekte werd de boom steeds zwakker en schever", aldus een woordvoerder. "Veiligheid gaat boven alles." In januari is er door een extern bureau een rapport over de boom opgesteld. Het advies was om de boom te kappen. Bij harde wind zou de boom om kunnen vallen en die kans werd ook steeds groter. De afgelopen jaren werd de kastanje tijdens de verbouwing van het stadhuis juist goed beschermd. De werkzaamheden mochten de boom niet beschadigen. De werknemers van aannemer Du Prie waren dinsdag dan ook stomverbaasd dat 'hun' boom werd omgezaagd. Uitgerekend op de dag dat de verbouwing klaar is en de sleutel van het stadhuis symbolisch aan de gemeente werd teruggegeven. Op de plek van de kastanjeboom komt nu een rode beuk. Er wordt geen kastanje terug geplant omdat de kans volgens de gemeente groot is dat die ook weer de kastanjebloedingsziekte krijgt. De beuk is een groter exemplaar dan wat standaard geplant wordt door de gemeente Leiden.