Liefhebbers van het Leiden Shorts filmfestival kunnen hun hart weer ophalen. Op de 14de editie van het festival van 9 tot 12 juni zijn in Leiden welgeteld 94 korte films uit vijftig landen te zien.

In 16 sessies worden verschillende thema's behandeld. Zo zijn onder de noemen Smell like teen spirit korte films te zien die iets met opvoeden en volwassen worden te maken hebben. Toont Rage against the colonial machine films over hedendaags kolonialisme. Staat in Wet stories het landschap centraal, in Riot de politiek en in Meta-versus-me de wetenschap.

Om tot deze programmering te komen bekeek hoofdprogrammeur Michel Rensen en zijn team meer dan 1100 films uit tachtig landen. Rensen belooft het publiek een prachtige, gevarieerde selectie van de beste korte films van het jaar. "Waaronder een verrassende variëteit aan bekroonde films en nieuwe ontdekkingen van over de hele wereld."

Zo is 'All the crows in the world' te zien, winnaar van Cannes Palme d'Or in 2021. Wordt 'Warsha', winnaar van de Short Film Jury Award, Sundance 2020, vertoond en IDFA-winnaar 'Handbook', Tiger Award-winnaar 'Becoming male in the Middle Ages', en European Film Award-winnaar 'My uncle Tudor'.

Naast filmvertoningen worden er op het filmfestival ook lezingen en discussiebijeenkomsten gehouden. Meer info zie de website leidenshorts.nl.