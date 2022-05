Wie een bezoek brengt aan de Leidse binnenstad hoeft vanaf volgende maand niet meer de grachten en straten af te rijden op zoek naar een parkeerplekje. Die zijn vanaf 13 juni nagenoeg allemaal bestemd voor vergunninghouders. Bezoekers binnen de singels moeten voortaan een plek zoeken in een parkeergarage. Kort parkeren mag nog wel op een paar daarvoor aangewezen plekken aan de randen van het centrum.

Verkeerswethouder Ashley North (GroenLinks) hoopt met deze aanpak het verkeer in de binnenstad te verminderen. Tegelijkertijd verwacht hij dat het voor bewoners van de binnenstad en andere vergunninghouders gemakkelijker wordt om een plek voor de auto te vinden.

Ook voor mensen met een handicap denkt de wethouder dat de nieuwe regels een verbetering zijn. Zij hoeven niet langer op speciale gehandicaptenplaatsen te parkeren maar mogen voortaan in het centrum de auto neerzetten op alle 2300 parkeerplekken voor vergunninghouders.

Daarvoor moeten zij wel een parkeervergunning aanvragen. Dat kan gratis. Leidenaren met een gehandicaptenparkeervergunning krijgen hierover een brief. Ook mensen met een handicap die buiten Leiden wonen kunnen een gratis parkeervergunning aanvragen voor het Leidse centrum en overal parkeren.

Er worden circa 1.000 kortparkeerplaatsen omgezet naar vergunninghoudersplaatsen. Op een aantal plekken aan de randen van het centrum blijven echter kortparkeerplekken bestaan. De maximale parkeerduur is hier 2 uur. De locaties zijn bij winkels waar geen parkeergarage in de buurt is.

Het gaat om de Langegracht, Levendaal, Waardkerkplein, Kaarsenmakersstraat, Stadsbouwhuis, Tweelinghuis, Morssingelterrein, Doezastraat en Lange Mare. De laatste twee locaties hebben een rode-kap-automaat; hier zijn parkeervergunningen niet geldig.

Op maandag 13 juni moeten alle parkeerborden en automaten zijn aangepast. Ook worden alle vergunninghouders, ondernemers en andere bedrijven en instanties ingelicht over de veranderingen. Deze voorbereidingen starten half mei en lopen door tot half juni.