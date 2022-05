Een speedboot is maandagavond bij een aanrijding op de A44 van de trailer geschoten en op de achteropkomende auto terecht gekomen. Die auto werd daarbij grotendeels vernield. Er raakte wonder boven wonder slechts één persoon licht gewond.

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur op de A44 ter hoogte van de afslag Sassenheim bij het Van der Valk hotel. Een personenauto botste op de boottrailer die achter de auto voor hem hing. Daarbij schoot de boot van de trailer. De schade aan de achterliggende auto is gigantisch, maar ook de trailer en boot raakten beschadigd. Omdat de brokstukken verspreid over de snelweg lagen, werd de A44 richting Oegstgeest afgesloten voor al het verkeer totdat de weg weer vrij was. Een inzittende uit de achterliggende auto is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.