De Business Club Leiden (BCL) roept op 12 mei, de Dag van de Zorg, de ruim driehonderd ic-medewerkers van de Leidse ziekenhuizen LUMC en Alrijne uit tot Leidenaars van het jaar 2021.

Op deze manier wil de BCL de ic-medewerkers bedanken voor de belangrijke bijdrage die ze de afgelopen twee jaar hebben geleverd in de strijd tegen COVID-19. "Ook willen we hiermee benadrukken hoe belangrijk wij goede zorg vinden en ook dat er meer 'zorg voor de zorg' moet zijn in Nederland."

Uit handen van BCL-voorzitter Chris Verplancke ontvangen de ic-medewerkers allemaal een Horeca Cadeau Creditcard waarmee zij voor honderd euro mogen dineren of borrelen bij een van de horecazaken die lid zijn van de Business Club Leiden. Verplancke: "Als dank voor jullie liefde, geduld en enorme inzet tijdens deze zware COVID-19-periode. Voor ons zijn jullie de ware helden en zonder twijfel de Leidenaren van het jaar 2021. Bedankt!"

De BCL benoemt sinds 2012 jaarlijks een of meerdere 'Leidenaars van het jaar' op wie de ondernemers trots zijn. "Het gaat om mensen die opvallende prestaties in de Leidse regio hebben geleverd, die worden bewonderd en daarom een pluim verdienen", zegt voorzitter Chris Verplancke. Leidenaars die eerder tot 'Leidenaar van het Jaar' werden gekozen zijn onder meer Jochem Myjer, Armin van Buuren, Henri Lenferink, Robert Strijk en Gerard van den Berg.