Acht molens in Leiden en de regio doen dit weekend mee aan de Nationale Molendag. Op zaterdag en zondag, of een van deze dagen, zijn de molens in bedrijf en openen ze hun deuren voor het publiek.

In Leiden doen mee: De Heesterboom (zaterdag), De Herder (zaterdag), De Put (zaterdag en zondag), De Valk (zaterdag en zondag) en De Stadsmolen (zondag). In Leiderdorp zijn De Meerburgermolen en De Munnikenmolen zaterdag en zondag geopend. En zondag is in Oegstgeest De Oudenhofmolen te bezoeken.

Bij veel molens worden dit weekend ook extra activiteiten georganiseerd. "Er wordt eten en drinken verkocht, staan springkussens en, om de molens vanaf het water te kunnen bezichtigen, varen er op verschillende plekken bootjes rond", meldt de organisatie.

Molenquiz en wedstrijd

Ook online wordt Nationale Molendag gevierd. "Er is een molenquiz, waarmee een molenarrangement ter waarde van 450,00 euro kan worden gewonnen. De gelukkige winnaar mag overnachten en dineren in een bijzondere omgeving."

Ook is er een fotowedstrijd, waarvoor junioren en volwassenen hun molenfoto's kunnen inzenden. In de week na Nationale Molendag bepalen de publiekstemmers via de site welke fotografen het molenarrangement winnen. Onder de stemmers wordt een molenarrangement verloot.

Op de website van het evenement is meer informatie over de deelnemende molens te vinden.