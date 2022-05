Bij bezoekerscentrum De Polder in Leiderdorp wordt deze maand voor de eerste keer een Poldermarkt gehouden. Het gaat om een kofferbakverkoop annex rommelmarkt bij het voormalige informatiecentrum van de HSL/A4. De Poldermarkt wordt tot en met november elke derde zaterdag van de maand georganiseerd.

De kofferbakverkoop wordt al jaren succesvol georganiseerd bij Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse meer en strijkt nu dus ook in Leiderdorp neer. De toegang is gratis voor bezoekers, maar wie zelf wil verkopen, moet een parkeerplek huren. Dat kost vijftien euro voor de hele dag. Een plek reserveren kan via poldermarkt11@gmail.com. Ook lokale ondernemers en boeren kunnen er hun waren aanbieden.

De eerste Poldermarkt wordt op zaterdag 21 mei gehouden van 9.00 tot 13.00 uur aan de Bospolder 11 in Leiderdorp. Het terrein is bereikbaar per auto, boot of fiets.

Het komende jaar wordt er gewerkt aan horecabedrijf Brasserie Polderfabriek van de Brasseriegroep Leiden. Dat is nog niet geopend, maar tijdens de Poldermarkt worden er wel koffie, thee, broodjes en soep verkocht. Ook is er muziek.