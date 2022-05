Wethouder Herman Romeijn opent op zaterdag 14 mei om 15.00 uur de nieuwe beeldententoonstelling in de Heemtuin in het Leiderdorpse park de Houtkamp. De beelden van twaalf kunstenaars zijn tot oktober te zien in het park.

"Zo kunnen kunstliefhebbers het hele seizoen genieten van bijzondere, ontroerende en tot nadenken stemmende kunstwerken", legt de organisatie uit. Naast 'oude bekenden' die al eerder exposeerden in de Heemtuin zijn er ook beelden van jonge talenten te zien.

De deelnemende kunstenaars zijn Kiek Bangert, Fleur van den Berg, Bart Ensing, Jeannette Ephraïm, Mary Geradts, Esther Hoogendijk, Karl Karlas, Esther Koeman, Meike Legêne, Anne Maryken, Carla Rump en Patrick Visser.

Opening

De officiële openingshandeling van de tentoonstelling vindt plaats bij de hoofdingang van de Heemtuin aan de Van Diepeningenlaan. Aansluitend is er een rondleiding langs de beelden. "Dan zijn ook bijna alle kunstenaars aanwezig om een toelichting te geven op hun werk. Dat maakt de rondleidingen zeer informatief en geeft de unieke mogelijkheid om het verhaal achter het beeld te horen van de kunstenaar zelf."

Geïnteresseerden zijn welkom om de opening bij te wonen. Wie mee wil doen aan de gratis rondleiding, moet zich vooraf aanmelden.