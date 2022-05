Leiden4Ukraine en de Leidse afdeling van Students4Ukraine organiseren een actieweek met de naam 'Doos nr. 500'. De organisaties zamelen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne goederen in die hard nodig zijn in de getroffen gebieden. De actieweek loopt van 9 tot en met 15 mei en is voorlopig de laatste inzamelingsweek. Na deze 'finaleweek' wordt besloten in welke vorm de hulpverlening aan Oekraïne wordt voortgezet.

De afgelopen twee maanden zijn er door vele Leidenaars al spullen gedoneerd. Driehonderd dozen zijn er al met behulp van vrijwilligers en het Rode Kruis op transport gegaan naar onder andere naar de stad Chernihiv, vlak boven Kyiv. Met de actieweek hopen de organisaties de vijfhonderdste doos te kunnen vullen en nog één grote lading te vervoeren.

Om dit doel te bereiken wordt wederom een beroep gedaan op de hulpvaardigheid van inwoners van Leiden en omstreken. Gevraagd wordt om te kijken of men thuis nog iets heeft liggen of om wat in te kopen van de onderstaande lijst en dat vervolgens naar het inzamelpunt in Groenoord te brengen.

Er wordt vooral gezocht naar medicijnen, EHBO-materiaal, verzorgingsproducten, houdbare drank en voedingsmiddelen, batterijen, kaarsen, lucifers, zaklampen, oude mobiele telefoons en opladers, regenkleding, thermokleding, slaapzakken, dekens, babyspullen en schoonmaakmiddelen. Aan kleding, meubels en speelgoed is op dit moment geen directe behoefte, omdat de actie voornamelijk bedoeld is voor hulp over de grens.

Het inzamelpunt in Groenoord is geopend op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot 15.00 uur. Het is gelegen naast Fit for Free aan de Willem de Zwijgerlaan 2 in Leiden. Per auto is de plek bereikbaar via de rotonde aan de Gooimeerlaan.