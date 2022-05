Na twee eerdere edities in 2018 en 2019 wordt er komende zomer weer een buurtcamping georganiseerd in Leiden Noord. Op 8, 9 en 10 juli kunnen buurtbewoners hun tenten opslaan. Dit keer is er niet alleen een Buurtcamping Tuin van Noord, maar ook eentje in Park Matilo op de grens van de Leidse wijken Meerburg en Roomburg.

Mogelijk komt er ook nog een derde Leidse buurtcamping. Er zijn plannen voor een kampeerplek in het Ankerpark, maar of dat dit jaar al van de grond komt is nog onzeker. Ook is de Stevenshof waren eerder voorzichtige plannen voor een buurtcamping in het Stevenspark, maar dat is nog niet van de grond gekomen.

Het concept van de buurtcampings is negen jaar geleden in Amsterdam bedacht en heeft zich sindsdien over het land verspreid. De buurtcamping is bedoeld voor gezinnen die niet op vakantie kunnen. Naast het overnachten, worden er voor de kinderen uit de buurt allerlei activiteiten georganiseerd. Sport en spel bijvoorbeeld en muziek. Ook wordt er gezamenlijk gegeten.