Bij een woningbrand in de Stevenshof zijn drie bewoners nagekeken in de ambulance omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Een van hen is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond zaterdagavond kort voor 21.00 uur in de keuken van een woning aan het Nellie Bodenheimpad. Oorzaak was een pan op het vuur die vlam vatte. Het vuur was snel gedoofd. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft een nacontrole verricht. vervolgens is de woning geventileerd.