Na twee jaar aanmodderen met coronaproof evenementen staat Leiden de komende zomer weer heel wat moois te wachten. Zo is Stadsfstvl De Lakenfeesten op volle sterkte terug met onder andere de Peurbakkentocht en de Drakenbootraces en wordt op het water van het Rapenburg weer het Leids Grachtenconcert gehouden. Leiden Culinair is ingewisseld voor een nieuwe culinair evenement: het Singelpark Diner.

Dat Singelpark Diner betekent op meer dan één manier goed nieuws. Ten eerste belooft het een leuk nieuw evenement te worden waarbij het publiek met een passe-partout door het singelpark wandelt en op een zevental plekken een hapje en drankje kan nuttigen. Tweede pluspunt is dat je het eten er onderweg meteen weer afwandelt en misschien nog wel het mooiste is dat iedereen met een dubbel voldaan gevoel naar huis kan. Niet alleen door de hapjes van de deelnemende restaurants, maar ook in de wetenschap dat de opbrengst, de organisatie hoopt op zo'n 20.000 euro, naar Hospice Issoria gaat.

Voor het Singelpark Diner kan iedereen voor 39,95 euro een passe-partout kopen. daarmee wandel je door het zesenhalve kilometerlange singelpark van restaurant naar restaurant. Onderweg zijn op verschillende punten optredens, maar voor een deel varen die ook langs over de Leidse singels.

Deelnemende restaurants zijn Petit Restaurant De Valk, Brasserie De Poort, Restaurant De Vriend, Visrestaurant het Crabbetje, Tabú en de Burgerbus.