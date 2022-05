In een beautysalon aan de Breestraat is vrijdagmiddag het plafond naar beneden gekomen. Van het plafond met originele elementen is weinig meer over.

De brandweer is opgeroepen en controleert de salon op de schade en veiligheid. Brokstukken van het plafond liggen verspreid over het meubilair en de vloer van de ontvangstruimte van de beautysalon. Er raakte niemand gewond.