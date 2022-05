Het Leids Mediafonds stelt in de voorjaarsronde die op 1 april sloot bijna 82.500 euro subsidie beschikbaar aan negen journalistieke projecten. "Het gaat om artikelen, podcasts en documentaires over heel uiteenlopende onderwerpen", aldus voorzitter Bob Nieman.

Een populair onderwerp is deze ronde (betaalbaar) wonen. Drie freelancers dienden voorstellen in die aan dat actuele en urgente thema raken. Het gaat om artikelen op Sleutelstad over de bepaling van de waarde van particuliere woningen (de WOZ) en projecten om in flats en appartementencomplexen tot energiebesparing te komen en een of meer artikelen in Mare over de kwaliteit van huurcontracten van studenten.

De zes andere gehonoreerde aanvragen zijn heel divers. Zo komt er een vodcast (een podcast met beeld) waarin de fictie van de Leidse thrillerschrijver Jeroen Windmeijer wordt gecheckt. Een serie van twintig artikelen in het Leids Nieuwsblad neemt de lezer mee op Taalsafari door Leiden, om te ontdekken welke plekken en gebouwen een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het Leidse dialect.

Voorkeurstem

Voor Omroep West wordt de vliegtuigoverlast die Leidenaren steeds vaker ervaren onder de loep genomen. Op Unity zal één lange podcast gepubliceerd worden over een ramp die zich in 1807 in Leiden voltrok toen een schip met 37 ton buskruit aan boord ontplofte. De makers gaan met wetenschappers, nazaten en rampdeskundigen in gesprek om de ramp te reconstrueren en te duiden.

In een serie artikelen en podcasts wordt het verschijnsel 'voorkeurstem' onder de loep genomen. Die voorkeurstemmen hadden bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart grote invloed op de samenstelling van de Leidse gemeenteraad. Tot slot komt er een tweedelige documentaire over kinderen die thuiszitten in plaats van op school: om hoeveel kinderen gaat het in Leiden, wat zijn de oorzaken en ligt de sleutel bij het onderwijs? De films verschijnen op Sleutelstad.

Het Leids Mediafonds bestaat sinds april 2018 en beheert dit jaar 175.000 euro. Daarvan is 100.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden en 75.000 door de Provincie Zuid-Holland via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. De inzet van gemeente en provincie is versterking van de lokale journalistiek.

Studentenregeling

Het fonds heeft in 2021 ook een studentenregeling geïntroduceerd om journalistiek talent dat in Leiden wordt opgeleid te stimuleren. Studenten aan de Hogeschool Leiden (Media & Journalistiek) en de Universiteit Leiden (Wetenschapscommunicatie en Journalistiek & Nieuwe Media) kunnen hierop een beroep doen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Leids Mediafonds.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2022. De voorwaarden staan op leidsmediafonds.nl. Daarop zijn ook alle journalistieke producties te vinden die met steun van het fonds zijn gemaakt.