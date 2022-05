De acht buurt- en wijkverenigingen binnen de Leidse singels willen een collectief vormen en zo één van de belangrijke gesprekspartners voor de gemeente Leiden in de binnenstad worden.

Namens de buurtverenigingen Hogewoerd e.o, Maredorp-de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras-West, De Put in D'Oude Morsch, Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt heeft voorzitter Ben Zech van buurtvereniging 'De Put in D'Oude Morsch' een brief gestuurd aan formateur Gerdo van Grootheest. De verenigingen stellen dat de participatie de afgelopen jaren in hun ogen tekort heeft geschoten.

"Mede gezien de standpunten van de politieke partijen zijn wij van mening dat dit onderwerp een belangrijk agendapunt zou moeten zijn bij de coalitieonderhandelingen. Wij dringen er derhalve bij u op aan dit onderwerp ook als zodanig op tafel te leggen."

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben de gezamenlijke buurt- en wijkverenigingen het manifest 'Wonen en leven in de Binnenstad 2022-2026′ opgesteld en dat aan alle politieke partijen gestuurd. "Aanleiding was de vaak negatieve ervaring van vele bewoners van de binnenstad, maar ook daarbuiten, met participatie en inspraak op een aantal belangrijke dossiers in Leiden, alsook de opmerkelijk grote terughoudendheid van het zittend college om hier in gezamenlijkheid verbetering in aan te brengen", zo staat in de brief.

Uit de gesprekken met de politieke partijen en uit de verkiezingsprogramma's hebben de wijkvertegenwoordigers geconcludeerd dat alle politieke partijen anders met burgerparticipatie om willen gaan.

Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad 2022-2026

De inspanningen van de Gemeente om de binnenstadeconomie te stimuleren, de stad mooier en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben al goede resultaten opgeleverd. Maar er zijn ook keerzijden waar nog ernstig aandacht aan gegeven moet worden: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en 's nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen, te hard rijden en foutparkeren, te weinig groen, en meer. In de Leidse binnenstad wonen circa 20.000 mensen. Ook met hun belangen moet rekening worden gehouden. Het gaat om een goede balans tussen wonen, werken en leven in de binnenstad. Dat is ontegenzeggelijk het beste recept voor een vitale binnenstad op langere termijn.

Tijdens de afgelopen raadsperiode hebben de wijkverenigingen van de binnenstad veel zorgen maar ook constructieve suggesties van hun achterban ( én ook niet-leden) duidelijk naar voren gebracht, zowel direct als via participatie- en inspraaktrajecten. Deze betroffen niet alleen bovenstaande problematiek maar ook voorstellen voor bouw-, wegaanleg- en andere projecten.

De insteek van de wijkverenigingen was en is consistent om leefbaarheid in de binnenstad te optimaliseren en derhalve een goede balans met economische en samenhangende ontwikkelingen te stimuleren. Dit stemt overeen met wat de Gemeente zelf zegt te willen. De ervaring leert echter dat de Gemeente op enkele uitzonderingen na tot nu toe weinig tot geen gehoor geeft aan de wensen van bewoners en dat genoemde balans nog verre van bereikt is. Pogingen van de wijkverenigingen om hier in samenspraak met het College significante verbetering in aan te brengen hebben nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Ook is hierbij nog geen goed en effectief raamwerk voor samenwerking tot stand gekomen. De wijkverenigingen hebben daarnaast geen toegevoegde waarde kunnen vinden in de aanbevelingen van het door de raad geïnstigeerde onderzoek naar participatie en inspraak in Leiden (Platform31 rapport, 2021).

Mede met oog op de aankomende raadsverkiezingen en formatie van een nieuw college bieden de wijkverenigingen de politieke partijen het "Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad" aan als basis voor een doorlopende dialoog die erop gericht is zowel de levendigheid in de stad ruimte te geven als de leefbaarheid voor bewoners te optimaliseren. Dit manifest benoemt hiertoe zowel de problemen zoals bewoners die ervaren als mogelijke oplossingen. Ook doen de wijkverenigingen suggesties voor een structurele verbetering van participatie en inspraak. Hieronder worden de voor de wijkverenigingen belangrijkste onderwerpen voor dialoog met de politieke partijen en het toekomstig College en de nieuwe Raad samengevat weergegeven.

De Leidse wijk- en buurtverenigingen in de binnenstad roepen alle politieke partijen op om:

1. Bij beleidsvorming en bij de uitvoering van bestaand beleid voor de binnenstad (programma binnenstad, evenementennota, horecavisie, het cultuurkwartier, mobiliteit, energietransitie, etc.) de belangen van bewoners eerder, transparanter en veel evenwichtiger mee te nemen dan tot op heden het geval was, daarvoor criteria op te stellen en bewoners hier in een adviesfunctie bij te betrekken.

2. Bij projecten van marktpartijen bewoners aan de voorkant te informeren, vooraf kwaliteitseisen te stellen waaraan de participatie van bewoners bij deze projecten moet voldoen en naleving achteraf te verifiëren. Beter nog is het betrekken van bewoners bij opstelling van criteria en afwegingskaders en hen een adviesrol toe te kennen bij besluitvorming.

3. Wijken integraal aan te pakken: integreer vraagstukken van het fysieke en sociale domein. Betrek wijkverenigingen hierbij niet alleen als gesprekspartner maar maak ook gebruik van bij hen aanwezige inhoudelijke kennis en specifieke kennis over de wijk bij het opstellen van afwegingskaders voor besluitvorming.

4. Regels voor verkamering in woonbuurten te heroverwegen en aan te scherpen, deze ook daadwerkelijk te implementeren en hierover continu met bewoners in gesprek te blijven. Stimuleer hiervoor ook overleg tussen bewoners en verhuurders.

5. Samen met de wijkverenigingen het nieuwe beleid voor Airbnb te monitoren en op grond daarvan regels eventueel aan te scherpen om nadelige gevolgen voor buurtbewoners te voorkomen.

6. Het belang en de veiligheid van voetgangers op één te stellen en om bijzondere aandacht te schenken aan overlast van fietsers en gemotoriseerd verkeer.

7. Prioriteit te geven aan verdere, betekenisvolle vergroening van de binnenstad, rekening houdend met de landelijke maar ook door de gemeente erkende opgaven om biodiversiteit drastisch te versterken en de stad klimaatbestendig te maken. Schenk ook aandacht aan de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit in grachten en singels.

8. Bij verdere ontwikkeling van de binnenstad (maar ook daarbuiten) in zowel beleid als bij uitvoering substantieel meer erkenning te geven aan het belang van de thema's gezondheid en duurzaamheid, die breder te definiëren en die beter te integreren. Veel gaat goed in de Leidse binnenstad maar dit moet ook zo blijven! Graag gaan de wijkverenigingen met alle politieke partijen en het nieuwe college straks in gesprek over hoe we in gezamenlijkheid en als gelijkwaardige partners het woonklimaat en de leefbaarheid in de Leidse binnenstad verder kunnen versterken.