Steeds meer mensen suppen door Leiden. Talitha Dijksman van het bedrijf Suppen in Leiden merkt dat vooral sinds de coronatijd de populariteit van het staand peddelen op een surfboard gestegen is. Leiden is volgens haar de ideale leerschool, met veel bruggen, bootjes en interactie met mensen op de kant. “Er is weleens iemand gevallen vlak voor het terras van Annie’s op de Rijn. Die kreeg een daverend applaus.”

Bij ‘stand-up padlleboarden’, zoals de sport officieel heet, is de kans op een nat pak maar klein. “We geven groepen eerst een korte instructie en daarna kunnen ze direct het water op”, vertelt Dijksman. “We gebruiken dikke, brede opblaassups, die zijn hartstikke stabiel.” Toch valt er weleens iemand. “Dat gebeurt alleen als iemand gek doet of niet oplet of als er twee suppers botsen.”

Dijksman is via de surfsport bij het suppen beland. “Zelf golfsurfte ik altijd veel. Mijn vriend doet aan windsurfen, en samen zijn we gaan suppen.” Dat klinkt misschien minder opwindend dan golf- of windsurfen, maar dat blijkt mee te vallen. “We suppen weleens op zee, dat is heel spectaculair. Maar met ons bedrijfje bieden we vrijwel uitsluitend lessen aan in de stad, dat is wel een stuk kalmer.”

De sport is populair bij allerlei soorten mensen. “Veel expats die in Leiden wonen willen het een keer proberen, en we hebben vaak groepen studenten. Maar ongeveer vijftig procent van de deelnemers komt van buiten de stad.” Het is dan ook een hele gezonde sport: “Je gebruikt alle spieren in je lichaam. Dus als je de dag erna wakker wordt en je hebt op één plek spierpijn, dan heb je het niet goed gedaan.”