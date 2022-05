Leiden viert donderdag weer traditiegetrouw Bevrijdingsdag. Dat gaat gepaard met een braderie op de Doezastraat en Herenstraat en een feest op het Bevrijdingsplein.

De Leiden Road Runners Club brengt traditiegetrouw het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen weer naar Leiden. Donderdag rond 12.00 uur wordt het vuur overhandigd aan burgemeester Lenferink in de Doezastraat.

Daar organiseert de ondernemersvereniging HerenDoeza weer het bevrijdingsfeest en braderie op de Herenstraat, Doezastraat en het Van der Werfpark. In het park start vanaf 10.00 uur de kindervrijmarkt en zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. Op de Herenstraat en Doezastraat staan tussen de kraampjes verschillende podia met optredens van onder andere Fanfare Amigo, Puur Cover band en de Schartswalder kirsch band.

Liever Hollandse meezingers? Dan is het even doorlopen naar het Bevrijdingsplein. Daar treden 25 artiesten gratis op bij de Unity NL on Tour. Om 10.30 uur beginnen de eerste optredens en naast muziek is er ook kinderkermis en braderie.

Op het Ambachtsplein (naast het Nieuwe Energie gebouw) is de allereerste editie van het Bevrijdingsfestival Leiden. Met een koptelefoon op kun je 's middags of 's avonds swingen bij de silent disco.

In Oegstgeest is de organisatie van de kindervrijmarkt in handen van de Oranjevereniging Oegstgeest. De kindervrijmarkt is op de Terweeweg en omliggende straten. In de Kempenaerstraat organiseert de winkeliersvereniging een Fair met handelaren en winkeliers. Op het horecaplein aan de Terweeweg wordt livemuziek gemaakt door lokale muzikanten. Het muziekprogramma duurt van 10.00 tot 19.30 uur. Daarnaast is er een bar en een foodcourt.