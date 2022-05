Ze zien er weer spic en span uit. Vlak voor de dodenherdenking hebben tientallen oorlogsmonumenten een flinke poetsbeurt gekregen. "Het moet er een beetje netjes bij staan", zegt Joost Frerichs die bij het monument bij molen De Valk in Leiden bezig is met schoonmaken.

Ieder jaar rond maart begint de tournee van de Kunstwacht door Nederland. "Wij rijden langs 58 gemeentes waar wij de monumenten waar herdacht wordt, een poetsbeurt geven", vertelt Joost Frerichs van de Kunstwacht aan mediapartner Omroep West. De Kunstwacht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van kunst in gemeentes.

Bij het monument bij de Lammermarkt in Leiden was gisteren extra werk nodig. De stenen muur naast het bronzen standbeeld was beklad met de 'kk gemeente' en nog wat andere graffiti. Kunstwacht spoelt de vogelpoep van het beeld af, zet het brons in de was en geeft de tegelvloer een poetsbeurt. Alles om de komende dagen de mensen een opgeruimde aanblik te bieden en wat dat betreft de herdenking niet te verstoren.

Alleen die ene meeuw trekt zich hier niets van aan. Nadat de mannen van de Kunstwacht zijn verdwenen, gaat het dier breeduit op het hoofd van het standbeeld staan en doet zijn behoefte.

Vanaf 15 uur zendt Sleutelstad live de herdenking in Leiden uit. Begonnen wordt met de herdenking bij het Haagse Schouw. Daarna volgt de herdenking bij monument De Naald in de Kooi. En tot slot is er de herdenkingsdienst in de Pieterskerk en de kranslegging en twee minuten stilte bij het bevrijdingsmonument bij molen de Valk.