Dinsdag wordt er op verschillende momenten en plekken stilgestaan bij de slachtoffers van oorlog. Hieronder een overzicht van de dodenherdenkingen in Leiden en omstreken. Sleutelstad doet vanaf 15.00 uur live verslag van de herdenkingen in Leiden.

15.00 uur: Bij het monument aan het Haagsche Schouw. Jaap de Hoop Scheffer (voormalig secretaris van de NAVO en Minister van Staat) is de hoofspreker. De burgemeesters van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk leggen kransen bij monument.

17.00 uur: Bij het monument de Naald in de Kooi, door woningbouwvereniging de Sleutels.

18.30 uur: Herdenkingsdienst in de Pieterskerk. Frits Spits (radiomaker en presentator) is de hoofdspreker. Na afloop is er een stille tocht naar het bevrijdingsmonument bij molen De Valk waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Daarna zal de staddichter een gedicht voordragen en is er de gelegenheid om kransen neer te leggen.