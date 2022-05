Het Garenmarktplein is voortaan maximaal dertig dagen per jaar beschikbaar voor evenementen. En alleen tijdens de viering van Leidens Ontzet mag daarbij de volumeknop flink open. Dat heeft de gemeente vastgelegd in het zogenoemde 'locatieprofiel' dat is opgesteld voor het plein. Daarbij is ook bepaald dat evenementen een Leids tintje moeten hebben.

De gemeente Leiden had gehoopt dat profiel vast te stellen na een proefperiode waarbij alle belanghebbenden waren betrokken. Tijdens die pilot die grotendeels samenviel met de coronamaatregelen is ook veelvuldig overlegd. Uiteindelijk zijn de verschillende partijen en niet samen uitgekomen en heeft de gemeente de knoop doorgehakt. Omwonenden, verenigd in de omliggende wijkverenigingen, wilden minder evenementendagen en ook op 3 oktober geen feest met harde muziek. Centrummanagement Leiden pleitte juist voor meer evenementen en ook de gemeente vindt levendigheid in de stad van zwaarwegend belang. Foodtrucks

Het is de laatste keer dat de gemeente via zo'n pilot een profiel voor een evenementenlocatie heeft vastgesteld. Doordat er geen overeenstemming kon worden bereikt tijdens de proefperiode, zijn de standpunten juist verhard, terwijl het de bedoeling was om er zoveel mogelijk samen uit te komen. Evenementen die voortaan zijn toegestaan op het Garenmarktplein zijn de Leidse Lakenfeesten, kleinere muziekevenementen, maar geen dance- of discofeesten, foodtrucks, Koningsdag en Koningsnacht, de El Cidweek, Leidens Ontzet en de nostalgische kermis tijdens de Winter Wonder Weken.