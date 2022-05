Cees (73) en Joke (77) uit Leiden zijn opgelicht door nepbankmedewerkers. Ze werden gebeld met het verhaal dat criminelen hun geld willen stelen. Een van de oplichters kwam zelfs bij hen thuis om de bankpasjes op te halen. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) blijkt dat het aantal slachtoffers van bankhelpdeskfraude vorig jaar bijna verdubbelde. Het is big business voor criminelen: de totale schade in 2021 was 47,6 miljoen euro.

De oplichter die Cees aan de telefoon heeft, doet alsof hij van de KNAB-bank is. “Hij zei dat er een overboeking gedaan was en dat criminelen bij onze bankgegevens konden. De passen moesten geblokkeerd worden.” De man aan de telefoon biedt aan om een medewerker langs te sturen die dat voor het echtpaar zal regelen.



“Ik kreeg een password door: 1312. De man aan de deur moest dat password zeggen, dan wist ik dat het de goede man was. Het ging zo professioneel”, vertelt Cees aan mediapartner Omroep West. Na drie kwartier staat er inderdaad een man voor de deur van het appartementencomplex in Leiden die het codewoord noemt. “Maar toen hij binnenkwam kreeg ik voor het eerst het gevoel dat het niet klopte. Daarom heb ik een foto van hem gemaakt.”

“Tja, hadden we toen maar meteen gereageerd,” zucht de 77-jarige Joke. De man zegt dat hij de bankpasjes beneden in een busje moet scannen. “Toen ritste hij de pasje mee en ik liep naar het balkon om te kijken met welk busjes hij was”, zegt Cees. “Maar hij was niet met een busje, maar met een gewone auto. Toen vertrouwde ik het helemaal niet meer. Maar ik kon het kenteken niet zien en ik was te laat met een foto van de auto maken, want hij was al weg.”



Cees en Joke bellen meteen de bank om de passen te blokkeren. “Om 13.01 uur zijn de passen geblokkeerd, maar er is om 13.00 uur mee gepind. Ze hebben 2750 euro opgenomen van onze rekeningen.” Eerder aan de telefoon had Cees de pincodes al doorgegeven. “Die heeft hij natuurlijk doorgeseind aan zijn compagnon.”



Het Leidse echtpaar is een van de vele slachtoffers van bankhelpdeskfraude. Honderden mensen zijn de afgelopen twee jaar gebeld door nepmedewerkers van een bank. “De oplichters komen professioneel over en gebruiken slimme trucs. Ze zijn vaak heel overtuigend aan de telefoon”, zegt een woordvoerder van de Fraudehelpdesk. “De eerste meldingen kregen we in december 2019. Vorig jaar waren het er al 1500, een verdubbeling vergeleken met het jaar ervoor.”



De totale schade voor banken is in 2021 gestegen naar 47,6 miljoen euro, terwijl andere vormen van fraude zoals phishing en schade als gevolg van gestolen bankpassen juist daalde. “Als klanten worden overgehaald om zelf geld over te maken is het voor de bank moeilijker om fraude te herkennen. We lanceren daarom later dit jaar een nieuwe publiekscampagne om klanten te helpen fraude eerder te herkennen”, laat de NVB weten.

Cees en Joke balen ongelofelijk dat ze erin zijn getrapt. “Ik hoop niet dat we dit nog eens meemaken, maar het gaat zo professioneel, dat ik niet eens kan zeggen dat het me nooit meer overkomt. Deze truc doorzie ik nu, maar op een andere manier kan het me zomaar weer overkomen.” Het echtpaar heeft aangifte gedaan bij de politie. “Ze hebben ook de foto gescand. Nu is het afwachten.”



De politie adviseert mensen die ontdekken dat er thuis een oplichter aan de deur staat om direct 112 te bellen, zodat ze op heterdaad betrapt kunnen worden. “Bankmedewerkers komen niet aan de deur om pinpassen op te halen. Als u wordt gebeld met een dergelijk verhaal: hang de telefoon op en bel zelf uw bank om te controleren of het verhaal klopt. Of schakel een familielid of bekende in om mee te overleggen.”