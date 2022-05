De hele nacht bakken en koken, nieuwe kleren kopen en cadeautjes voor de hele familie inpakken. Veel moslims zijn maandag druk in de weer met deze feestelijke bezigheden, want het is Suikerfeest. "Het is echt gekkenhuis, ik kreeg zelfs vannacht nog belletjes met bestelling voor vandaag", zegt Mushab Yasir van bakkerij Ak-Al in Leiden.

Na een maand niet mogen eten en drinken - nee, ook geen water - tussen zonsopgang en zonsondergang, is er maandag een einde gekomen aan de ramadan. Traditiegetrouw wordt deze islamitische vastenperiode afgesloten met het Suikerfeest. En dat betekent nieuwe kleren kopen, cadeautjes inslaan voor familie en vrienden en heel veel lekkers eten.

"Ik heb als eerste gebeden bij de moskee vanochtend en daarna ben ik snel een broodje komen halen hier", zegt een klant bij de bakkerij tegen mediapartner Omroep West. "Want ik heb het wel gemist hoor, dat overdag kunnen eten."

"Zo meteen ga ik eerst naar familie om met hen samen te zijn. Daarna ga ik met mijn ouders en zusje naar het winkelcentrum om nieuwe kleren te kopen. En vanavond gaan we heel veel eten", lacht de man. "Ik ga ook straks met familie eten en vooral genieten", valt een andere klant in de bakkerij hem bij.

Ondanks dat de vastenperiode soms best zwaar kan zijn, is het ook een heel bijzondere periode voor moslims. "Soms is het vasten moeilijk om vol te houden, maar deze maand is heel belangrijk voor je geest, je lijf en ons geloof", vertelt de klant die ondertussen een broodje eet bij de bakkerij. "De ramadan geeft ook rust. Ik heb naar mijzelf gekeken en wat ik beter kan doen. Dus hoe ik beter met vrienden en familie kan omgaan, dat ik minder moet schelden en hoe ik dichterbij mijn geloof kan komen", legt de andere klant uit.

Waar de meeste moslims vandaag ontspannen en met vrienden en familie eten, is het voor de bakker van bakkerij Ak-Al nog even doorbuffelen. "Ik had het niet verwacht, maar het is de hele dag al druk. Ik heb hier normaal drie man werken, maar vandaag moest ik zelfs een vijfde werknemer oproepen", legt bakker Mushab uit.

Hoe laat Mushab vanavond thuis is om zelf het Suikerfeest te kunnen vieren met familie en vrienden, weet hij nog niet. "Wij zijn vanochtend vroeg begonnen met eten verkopen en we gaan tot vanavond door", vertelt hij. "Dus ik zit vanavond denk ik pas om 22.00 uur bij mijn familie om het Suikerfeest te vieren. Ik heb alleen nog geen tijd gehad op cadeautjes voor de familie te kopen", lacht de bakker. "Maar mijn baklava is heel lekker, dus dat ga ik gewoon lekker uitdelen."