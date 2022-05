De gemeente Leiden is maandag begonnen met werkzaamheden Lammermarkt. De plastic matjes die eerder onder het gras werden aangebracht, worden op verschillende plekken verwijderd en ook wordt de bank rond het noodtrappenhuis uit elkaar gehaald. Dat is nodig om enkele kabels en leidingen te verleggen. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Het gras op de Lammermarkt is aangelegd als zogenaamd evenementengras. In de eerste twaalf centimeter onder het gras zijn kleine plastic matjes verwerkt die voor de nodige stevigheid moeten zorgen. Op een aantal plekken groeit het gras niet goed of is het gras kapot gereden.

Hierdoor komen de plastic matjes die onder het gras liggen los. Rond de kruising met de Nieuwe Beestenmarkt worden de matjes verwijderd en brengt de gemeente stevige graszoden aan. Op andere plekken waar het gras kale plekken vertoont, wordt extra gras ingezaaid.

Om het nieuwe gras goed te laten aangroeien, wordt het de komende weken met palen en latten afgeschermd. Op een paar plekken worden flinke keien neergelegd om te voorkomen dat verkeersdeelnemers een kortere route nemen en over het gras rijden in plaats van over de weg of het fietspad.

Noodtrappenhuis

De komende twee weken wordt ook de bank rond het noodtrappenhuis op het Lammermarktplein aangepakt. De bank wordt gedeeltelijk uit elkaar gehaald om leidingen in de grond te kunnen verplaatsen. Er worden dan meteen enkele reparaties aan de bank uitgevoerd.