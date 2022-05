De veertien woningcorporaties uit regio Holland-Rijnland willen dat gemeentes meer doen om sociale huurwoningen te bouwen en onderhouden. De corporaties vragen hulp bij het verduurzamen van woningen, hopen dat procedures simpeler worden gemaakt en pleiten voor een verhuiskostenvergoeding om doorverhuizen aantrekkelijker te maken. Bovendien moet elk nieuwbouwproject in ieder geval voor 30 procent sociaal zijn, vinden de verhuurders.

De corporaties hopen met hun pamflet een voet tussen te deur te krijgen bij de onlangs verkozen gemeenteraden. In bijna alle gemeentes nog wordt gezocht naar een nieuwe politieke coalitie. "De wooncrisis vraagt om actie", openen de sociale verhuurders hun pamflet.

"Wij hebben de plannen en krijgen meer investeringsruimte. Gemeenten kunnen procedures versnellen en locaties beschikbaar stellen. Met alleen middelen redden we het niet."

De corporaties benadrukken dat ze het hebben over 'echte sociale huurwoningen'. "Woningen met een juiste prijs en kwaliteit die via Huren in Holland Rijnland worden verhuurd aan

reguliere woningzoekenden en maatschappelijke doelgroepen."

Woningen die bijvoorbeeld na twintig jaar kunnen worden verkocht, vinden de corporaties niet 'duurzaam sociaal'. Van gemeentes vragen de corporaties meer ruimte om te bouwen en om in afspraken vast te leggen dat er ook gebouwd gaat worden voor starters, middeninkomens en senioren.

Door de stijgende energieprijzen wordt het daarnaast belangrijker om woningen te verduurzamen, vinden de ondertekenaars van het pamflet. "Zoals in het Regeerakkoord staat: de beste energie is bespaarde energie", houden ze de raadsleden voor. Om dat voor elkaar te krijgen, vragen de corporaties aan de lokale politiek om de aanleg van warmtenetten te stimuleren en geen extra eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouw te stellen.