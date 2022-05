De vluchtelingen uit Oekraïne die sinds enkele weken in Leiden worden opgevangen, kunnen vanaf vandaag makkelijker hun weg vinden in Leiden. Ze kregen een een folder in de eigen taal met daarin een kaart, allerlei wetenswaardigheden en ook een aantal aanbiedingen en gratis diensten waarvan ze gebruik kunnen maken.

Na de inzamelingsactie die de Leidse ondernemer Roald Laporte eind februari op poten zette voor Oekraïne nam een groepje Leidenaars het stokje over. Er werd geld ingezameld om een kinderspeelplaats achter de opvang aan de Schipholweg te realiseren. Onder meer door de verkoop van polsbandjes.

Ook werd er een wandeling door Leiden georganiseerd waarvan de opbrengst naar hulp aan Oekraïense vluchtelingen ging. Op Bevrijdingsdag zijn de polsbandjes donderdag tijdens de braderie op de Doezastraat te koop en kan er gedoneerd worden voor de kinderspeelplaats.

Een van de andere ideeën was een welkomstbrochure voor de Oekraïners die tijdelijk in Leiden wonen. Die is er nu. In de brochure wordt in het Oekraïens informatie gegeven over instanties en belangrijke plekken in Leiden. Bijvoorbeeld het Stadskantoor aan de Bargelaan, ziekenhuizen of het station. Daarnaast zitten er vouchers in de brochure om de stad een beetje te leren kennen en om de zorgen even te verlichten.

Meelopen

De Oekraïners mogen gratis verschillende musea bezoeken, een rondvaart maken met de Leidse Rederij en een stadswandeling met tolk door Willem Hogendoorn. Ook mogen ze gratis fietsen huren bij Easy Fiets en krijgen de oorlogsvluchtelingen koffie of fris met gebak aangeboden bij de horecabedrijven van de Horecagroep, Rebel Horecagroep of de Brasseriegroep. Als klap op de vuurpijl kunnen ze meelopen met de Leiden Marathon.

Coördinatrice Christina Simonian heeft de eerste brochures inmiddels uitgereikt aan de bewoners van het gebouw aan de Schipholweg. De brochure wordt verder verspreid via het Stadskantoor en de opvanglocaties.