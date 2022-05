Voor het eerst in de geschiedenis van de Universiteit Leiden worden universitaire plechtigheden begeleid door een vrouw. Afgelopen week debuteerde Tineke Schutte als pedel, waarmee die functie voor het eerst in 447 jaar niet meer alleen is voorbehouden aan een man. Als pedel begeleidt Schutte vanaf nu - samen met haar collega's - promoties, inauguraties en andere plechtigheden.

De eerste activiteit met een vrouwelijke pedel, een soort ceremoniemeester, was afgelopen week de inauguratie van hoogleraar Maartje Schoor. Als een van haar taken hing Schutte voor die plechtigheid de ambtsketen om bij rector magnificus Hester Bijl - die die functie ook als eerste vrouw in de Leidse geschiedenis vervult. Bijl had voor de gelegenheid een bloemetje meegenomen voor Schutte, die in de stad onder meer bekend is van de Evenementen Commissie van de 3 October Vereeniging.

De Leidse universiteit heeft sinds 2016 meerdere mensen die de rol van pedel kunnen vervullen. In dat jaar nam Erick van Zuijlen het stokje over van Willem van Beelen, die in zijn tijd als pedel onder andere Nelson Mandela, VN-secretaris Ban Ki-Moon en toenmalig Koningin Beatrix ontmoette. Ook van Zuijlen blijft actief als pedel, die onder meer vooraan loopt tijdens de jaarlijkse cortège-wandeling richting de Pieterskerk.