Je mag zijn wie je wilt zijn en houden van wie je wilt houden: dat is de boodschap die werd uitgedragen tijdens de 200e Tour d'Amour in verzorgingshuis Rijn en Vliet in Leiden. De tour heeft als doel om aandacht te vragen bij ouderen voor seksuele en genderdiversiteit.

In 2014 begon de allereerste Tour d'Amour in Leiden en ook de speciale 200e editie vond hier plaats. "Tour d'Amour is eigenlijk een interactieve voorstelling die gaat over seksuele en genderdiversiteit", legt initiatiefnemer Eveline van de Putte uit. Daarbij worden de verhalen van 'roze ouderen' gebracht. "Door middel van verhalen, liedjes en ervaringen laten zij zien hoe het vroeger was, maar ook hoe het nu is: kan ik wel mezelf zijn als ik in een verzorgingshuis terecht kom en word ik geaccepteerd?"

"Ik vind het heel erg belangrijk dat als je in een zorginstelling komt wonen, dat je kunt zijn wie je bent zonder dat je gepest wordt", legt dragqueen Victoria False uit. "De leiding en verpleegkundigen moeten daarvan ook op de hoogte zijn en daar mag niet moeilijk over gedaan worden." Victoria vertelt dat het tegenwoordig nog te vaak voorkomt dat er gepest en buitengesloten wordt binnen zorginstellingen. Zij ziet het daarom als haar taak om te strijden voor acceptatie.

Over het algemeen roept de Tour d'Amour positieve reacties op bij ouderen, vertelt Van de Putte. "Er vertelde in de pauze ook iemand dat zij een lesbische dochter had en over haar kleinzoon die samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht", licht zij toe. "Toen zei ze: 'Ik vind het eigenlijk heel gewoon. Vroeger was het allemaal vreemd, maar die tijd is nu achter ons.'"

Toch is er volgens Victoria False nog een weg naar verbetering te gaan. "Ik werd nooit gediscrimineerd in mijn leven, maar in de nieuwe buurt waar ik nu woon, wordt er wel naar me gespuugd. Ik vind dat dat niet moet kunnen."