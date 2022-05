In een woning in de Fitterstraat in Leiden werd zaterdag rond 19.40 uur een sterke gaslucht geroken. De geschrokken bewoners waarschuwden de hulpdiensten die snel ter plaatste kwamen.

De brandweer heeft metingen verricht in de woning en ook bij de buren, maar kon niet vaststellen waar de gaslucht vandaan kwam. Daarom is netwerkbeheerder Liander ingeschakeld om verder onderzoek naar de herkomst van de gaslucht te doen.