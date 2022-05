Op de kruising van de Haarlemmerstraatweg met De Boeg in Oegstgeest zijn zaterdagmiddag omstreeks 16.00 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de auto's is hierbij doorgeschoten en hard tegen de gevel van bouwmarkt Praxis gebotst.

De twee inzittenden liepen bij het ongeval verwondingen op en zijn ieder apart in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een derde ambulance was nodig om de bestuurder van de andere auto op verwondingen te controleren. Vanwege de omvang van het incident werd ook de brandweer ingeschakeld die hand- en spandiensten heeft verricht. Daarbij is ondermeer de schade aan de bouwmarkt gecontroleerd. Het is niet bekend of er dragende delen van het pand zijn beschadigd. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf geborgen. De De Boeg was vanaf de Haarlemmerstraatweg enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval