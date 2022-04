Zorg en Zekerheid Leiden heeft de laatste wedstrijd van de crossborder fase met winst afgesloten. Na de pauze werd Kangoeroes Basket Mechelen op een ruime achterstand gezet: 84-67. Met deze zege nam Zorg en Zekerheid Leiden revanche voor de eerdere verliespartij in Mechelen.

Er mocht dan weliswaar niets op het spel staan, beide ploegen waren al geplaatst voor de halve finales van de play-offs - maar Zorg en Zekerheid Leiden had nog niet gewonnen van Kangoeroes Mechelen en dat was wel het streven van de dag.

Door zeven snelle punten van Einaras Tubutis kwam Zorg en Zekerheid Leiden na vier minuten op een 11-7 voorsprong. Halverwege het kwart tekende Arunas Mikalauskas voor 13-12. Daarna wist de Leidse ploeg de ring niet meer te vinden. Domien Loubry was er onder meer verantwoordelijk voor dat het na één kwart 13-19 stond.

Mechelen opende het tweede kwart meteen met een driepunter van Luka Kotrulja voor 13-22, maar daarna kwam Zorg en Zekerheid Leiden op stoom. Acht punten op rij van Luuk van Bree werden gevolgd door vijf punten op rij van Maarten Bouwknecht. Zo kwam Zorg en Zekerheid Leiden halverwege het tweede kwart weer op voorsprong: 28-27.

Het duo Bouwknecht-Mikalauskas zette de Leidse ploeg zelfs op een voorsprong van zeven punten (36-29), maar via Loubry en Joppe Mennes haakte Mechelen bij rust weer aan: 42-38.

Halverwege het derde kwart stonden beide ploegen bij 49-49 weer naast elkaar. Zorg en Zekerheid Leiden was als eerste bij de les, een driepunter Jhonathan Dunn en Asbjørn Midtgaard en er was weer een klein gaatje. Loubry bracht de Belgische nummer twee nog terug tot 57-53, maar daarna sloop Zorg en Zekerheid Leiden langzaam weg. Via Van Bree en Marijn Ververs werd de stand na drie kwarten op 61-53 gezet.

Meteen aan het begin van het vierde kwart kwam er een verschil van 10 punten op de borden door een tip-in van Peter Olisemeka. Myles Stephens, die na een sterk eerste kwart behoorlijk terugviel, benutte nog wel één vrije worp, maar daarna kwam Bouwknecht door met zijn derde driepunter en produceerde Van Bree een dunk dwars door het midden.

Van Bree en Dunn scoorden nogmaals om de stand op 72-56 te brengen en daarmee was de wedstrijd wel gespeeld. Mennes en de vrijwel onzichtbare Shizz Alston pakten nog wat puntjes mee voor Mechelen, maar moesten aan het slot toestaan dat Mikalauskas met twee driepunters zijn totaal op 21 punten bracht. De eindstand luidde: 84-67.

Komende dinsdag beginnen de play-offs. Zorg en Zekerheid Leiden is al direct geplaatst voor de halve finales en stuit daarin op de winnaar van de strijd tussen Landstede Hammers en Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. Het eerste duel in die halve finale staat gepland voor dinsdag 10 mei in Leiden.