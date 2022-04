Studenten en jongeren tussen de achttien en twintig jaar, maken geen aanspraak op de nieuwe eenmalige energietoeslag voor lage inkomens, ter waarde van achthonderd euro. Hoewel uitwonende jongeren meestal onder de gestelde inkomensgrens vallen, ziet het stadsbestuur geen reden om deze groep als geheel tegemoet te komen. In plaats daarvan pleit het college van b en w voor een individuelere aanpak.

In Politiek071 stelde fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss van Studenten voor Leiden (SVL) dat met name studenten 'tussen wal en schip' zouden vallen met deze tegemoetkoming. Hoewel hij vermoedde dat de uitzondering was gebaseerd op het feit dat studenten al aanspraak maken op een rentevrije studielening, blijkt uit de antwoorden op zijn raadsvragen dat het ligt aan de te veel uiteenlopende woonsituaties van deze groep.

Wethouder Yvonne van Delft zegt contact te hebben opgenomen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze uitzonderingen. Doordat studenten en jongeren in veel verschillende soorten woningen leven, met daarbij veel verschillende huur- en energiecontracten, zou de toeslag niet voor elke student nodig zou zijn. Buiten bestaande bijstandsregelingen zijn er geen financiële middelen om deze groep als geheel vanuit de gemeente een extra toelage te geven.

Individuele oplossingen

De wethouder adviseert aan jongeren die financieel in de problemen komen, zich aan te melden voor de individuele bijzondere bijstand. Dit is een bijstandsregeling waarbij de gemeente de persoonlijke financiële situatie beoordeelt. Dat is anders dan de eenmalige energietoeslag waar een grote groep lage inkomenshuishoudens automatisch aanspraak op maakt.

Het college wil wel helpen bij het verduurzamen van woningen om zo de energiekosten voor huurders en verhuurders omlaag te brengen. Eén van deze maatregelen is het geven van juridische ondersteuning aan huurders om enkele verduurzamingsmaatregelen af te kunnen dwingen bij huurbazen, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas. De gemeente ontwikkelt deze aanpak samen met het huurteam en de rechtswinkel.