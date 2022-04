Vier onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben goed nieuws gekregen. Ze ontvangen elk een onderzoeksbeurs van maar liefst 2,5 miljoen euro. Het gaat om de ERC Advanced Grant van de Europese onderzoeksraad. Met het geld kunnen de Leidse wetenschappers hun al bestaande onderzoek uitbreiden.

De onderzoekers zijn bezig met uiteenlopende onderwerpen. Dat gaat van een nieuwe generatie antibiotica en een betere werking van vaccins tot een routekaart voor donkere materie en nieuw licht op Hindoetradities.

Peter Bisschop is hoogleraar Sanskriet en oude culturen van Zuid-Azië. Hij onderzoekt purana's. Dat zijn geschriften in het Sanskriet van soms meer dan 1500 jaar oud. Met zijn onderzoeksproject wil Bisschop de samenstelling, overdracht en vertaling van deze teksten in kaart brengen. Het moet nieuw licht werpen op de culturele en religieuze ontwikkeling van Zuid- en Zuidoost-Azië.

Hendrik Hoekstra is hoogleraar Observationele kosmologie. Hij wil donkere materie in kaart brengen. Dit doet Hoekstra door de data van Euclid-ruimtetelescoop, die nog gelanceerd moet worden, nauwkeuriger te maken.

Afrika

De derde wetenschapper die een flinke zak onderzoeksgeld krijgt is Gilles van Wezel. Hij is hoogleraar Moleculaire Biotechnologie en onderzoek bacteriën die antibiotica produceren. Deze worden gebruikt voor klinische, biotechnologische en landbouwkundige toepassingen.

Hoogleraar Parasitologie Maria Yazdanbakhsh van het LUMC ontvangt een beurs voor haar onderzoek naar de werking van vaccins. Haar doel is een oplossing te vinden voor de lage vaccinrespons. Mensen in Afrika en Zuidoost-Azië reageren dikwijls minder goed op bepaalde vaccins dan bijvoorbeeld Europeanen. Eerder kreeg Yazdanbakhsh ook al de Spinozapremie voor haar onderzoek naar de invloed van parasieteninfecties bij de mens en het effect daarvan op vaccinaties.

624 miljoen

Jaarlijks worden ERC Advanced Grants uitgereikt aan gevestigde onderzoeksleiders. De financiering, het gaat in totaal om 624 miljoen euro, gaat naar 253 onderzoekers in heel Europa.