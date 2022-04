Op de Aalmarkt in Leiden wordt vanavond de Leidse Iftar gehouden. Een straatiftar om te vieren dat de islamitische vastenperiode Ramadan ten einde loopt. Maandag is de laatste dag. De maaltijd begint om 21.02 uur. Dan gaat vandaag in Leiden de zon onder. Er wordt vanaf 20.00 uur verzameld.

Vorig jaar was het ook al de bedoeling om een grote Leidse Iftar te houden. Door corona werd dat toen een min of meer besloten maaltijd in de Stadsgehoorzaal. Eerder waren in Leiden al dergelijke straatiftars in de Haarlemmerstraat.