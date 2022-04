Een pizzasnijder, vishaken en verschillende soorten drugs. Niet alleen de politie neemt illegale zaken in beslag. Ook horecaondernemers pakken hun verantwoordelijkheid als ze gasten in hun zaak krijgen die spullen bij zich hebben die illegaal of onwenselijk zijn.

Zo werden onlangs vishaken, allerlei soorten drugs zoals, xtc, MDMA, cocaïne en ketamine, messen, voorwerpen die als priem gebruikt kunnen worden en zelfs een pizzasnijder door een horecaondernemer bij de politie ingeleverd. "Gebruik je verstand als je gaat stappen en laat al je rotzooi thuis", is de oproep die de politie aan de bijzondere collectie ingeleverde spullen verbindt.