Op initiatief van wijkbewoners Marianne Mathijssen en Marijke van der Werf krijgt de Stevenshof op 13 en 14 mei een nieuw muziekfestival. "Het is tijd voor wat meer leven in de brouwerij", aldus de organisatoren die een programma hebben samengesteld voor alle leeftijden. Het thema van deze eerste editie is 'water'. Die had eigenlijk al in 2020 plaats moeten vinden, maar nu kan het dan eindelijk echt doorgang vinden.

AQUA is op zaterdag 14 mei het dagthema van Leiden European City of Science dat het Stevenshof Muziekfestival heeft opgenomen in het programma 'Kennis door de Wijken' van Leiden 2022. Het festival begint al op vrijdagavond de 13e met om 20.15 uur een uitvoering van 'De Winter' van Antonio Vivaldi en Undine van Carl Reinecke door Bello Classico Forellenquintet van Franz Schubert door het Schubert Ensemble. Om 21.45 uur vertolkt Rumor di Mare zeemansliederen.

Op zaterdag 14 mei begint het programma om 10.00 uur met een repetitie van Water Music door een scratchorkest onder leiding van Martin van der Brugge. Daaraan kan iedereen meedoen. Tussen 12.00 en 15.00 uur is er een informatiemarkt over water waar bezoekers onder andere alles te weten komen over water opvangen op groene daken, het beplanten van boomspiegels en het nut van regentonnen. Om 14.00 uur voert het scratchorkest Water Music van Georg Friedrich Händel uit. Aansluitend is er 'Haai-alarm en Waterval' door kinderkoor Stevenshof.

Laatste onderdeel

Zaterdagavond staan zangers en een pianist van de Nationale Opera op het programma met een Opera Gala over water. Dat begint om 20.15 uur. Om 21.45 uur begint het laatste onderdeel van het Stevenshof Muziekfestival: Water Songs door The Keys.