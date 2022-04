Niet vertellen en kennisdelen, maar vragen en een gesprek op gang brengen. Dat is de kern van de dementievriendelijke rondleiding die Museum De Lakenhal gaat aanbieden. Aan mensen met geheugenverlies en hun partners, mantelzorgers en zorgverleners. "We creëren een veilige plaats om samen van kunst te genieten", zegt Anouk Heesbeen van Museum De Lakenhal.

"Het gaat bij deze rondleidingen niet zozeer over wat wij als rondleiders over de kunstwerken kunnen vertellen, maar wat deelnemers ons erover vertellen."

En dat gebeurt door vragen te stellen in plaats van veel tekst en uitleg zelf te geven. "Dus we vragen naar hun associaties, herinneringen, verhalen. En alles mag er dan zijn, er zijn geen goede of foute antwoorden. Het kan gaan over dat je er blij van wordt of juist verdrietig."

Een van de bekende stukken in Museum De Lakenhal is de hutspot. "We hebben een paar pilotrondleidingen gehad om proef te draaien en daarin zat ook de hutspot en toen ging het gesprek uiteindelijk over wat iedereen zoal kookte en at tijdens feestdagen. We willen vooral het gesprek op gang brengen."

"We behandelen hooguit vier tot vijf kunstwerken, dus het tempo ligt laag en we nemen ook veel tijd voor de verplaatsingen in het museum." Daarmee lijkt het initiatief een beetje op de prikkelarme rondleidingen die het museum organiseert voor mensen die niet goed tegen drukke omgevingen met veel mensen kunnen.

"Die prikkelarme rondleidingen geven we op maandag als het museum dicht is, maar de dementievriendelijke rondleidingen zijn elke eerste donderdag van de maand. We kiezen wel voor een rustig moment en niet de zondagmiddag, maar we willen mensen heel bewust tijdens de reguliere openingstijden ontvangen."

In andere musea, zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft Anouk Heesbeen al ervaring opgedaan met dit type rondleiding. "We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen baat hebben bij een bezoek aan musea. Het is ook voor mantelzorgers en naasten iets leuks om met iemand te doen in een veilige omgeving. In Amsterdam hebben we gemerkt dat mensen vaak elke maand terugkomen. De rondleidingen wisselen daarom ook elke maand. We kiezen steeds weer andere kunstwerken."

Fonds 1818 en de Stichting Carolusgelden sponsoren de dementievriendelijke rondleidingen. Tot eind 2023 kunnen individuele bezoekers daarom gratis gebruikmaken van dit aanbod. En ook is er geld voor vijftig groepen vanuit zorginstellingen om een rondleiding te krijgen. "En we hebben ook de mogelijkheid om een workshop in een wooncentrum verzorgen als mensen niet naar het museum kunnen komen. We proberen zoveel mogelijk drempels weg te nemen."

Aanmelden en meer informatie over de dementievriendelijke rondleidingenprogramma Memorabel is te vinden op de website van Museum De Lakenhal.