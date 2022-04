Stoomlocomotief 5 'Sandra' van de Stoomtrein Katwijk Leiden viert in het weekend van 7 mei haar honderdste verjaardag. Sandra is het kleinste bedrijfsvaardige stoomlocomotiefje van Stoomtrein Katwijk Leiden. Ze is slechts 20 pk sterk en zeer compact gebouwd.

De locomotief is in 1922 gebouwd door Orenstein & Koppel. De eerste eigenaar, Du Croo & Brauns in Amsterdam, heeft ongeveer zeven jaar met de locomotief gereden. In 1929 werd ze verkocht aan aannemer A. Groot & Zn in het Noord-Hollandse De Woude. De locomotief deed daar dienst onder nummer 1 en droeg toen nog de naam 'Willy'.

Willy is in de oorlog gevorderd door de Duitsers voor werk in de Noordoostpolder. Na de oorlog werd ze zwaar verwaarloosd teruggevonden en weer aan Groot overgedragen. Over haar leven na de oorlog is weinig bekend, volgens de overlevering was het herstel van de locomotief te kostbaar.

1 euro

Midden jaren '60 werd de locomotief door aannemer Groot als monument op een pleintje bij het NS station Purmerend Overwhere neergezet. Na enkele jaren lobbyen is de locomotief in 1981 in bruikleen gekomen van Stoomtrein Katwijk Leiden. Daar werd de locomotief onderworpen aan een grondige restauratie.

In 1984 is de restauratie afgerond en een jaar later werd de locomotief weer in bedrijf gesteld. De stoomlocomotief kreeg toen ook de naam 'Sandra', een verwijzing naar de kleindochter van Groot. In 2007 is de locomotief voorzien van een nieuwe ketel.

Het aannemersbedrijf bestaat inmiddels niet meer. Dat was voor familie Groot reden om de stoomlocomotief in 2015 voor 1,00 euro te verkopen aan Stoomtrein Katwijk Leiden. In Nederland is dit de enig bewaarde locomotief van dit type. De locomotief heeft om die reden dan ook de A-status in het Nationaal Register voor Mobiel Erfgoed.

Uitnodiging

Voor het verjaardagsfeestje worden alle vrouwen met de naam Sandra, Alexandra of Cassandra uitgenodigd om in weekend van 7 en 8 mei gratis langs te komen en het feest mee te vieren. 'Sandra' rijdt het hele weekend rond. Bij mooi weer wordt ook het open Bornia-rijtuig ingezet. Naast de rit met de stoomtrein rijdt er ook een dieseltrein.