De Maresingel verandert op zondag 12 juni weer in een groot openluchtzwembad. Tijdens de tiende editie van Speedo Swim-in Leiden gaan ruim vijfhonderd recreanten en wedstrijdzwemmers de sportieve strijd aan met het buitenwater en elkaar. Jongeren tot 26 jaar kunnen dit jaar gratis meedoen aan de 250 meter prestatietocht.

Vanuit het Huigpark gaan de zwemmers gedurende de hele dag het water in voor verschillende wedstrijden en prestatietochten. De afstanden variëren van 250 meter tot 3 kilometer. De wedstrijdzwemmers en triatleten strijden om podiumplaatsen en pr’s. De recreatieve zwemmers gaan voor een mooie prestatie in het Singelpark en een fraaie opbrengst voor het goede doel, Spieren voor Spieren. Voor studenten is de Maresingel de arena voor een heuse titelstrijd: het NK Open Water Zwemmen.

Kilometervreters

Vanwege de coronamaatregelen hebben organisatoren ZVL-1886 en Aquamania hun ‘zwemfeestje’ twee keer moeten uitstellen. Bij het tweede lustrum hopen de Leidse zwemverenigingen alsnog een recordaantal clubzwemmers, waterpoloërs en triatleten te verwelkomen vanuit alle hoeken van Nederland en het buitenland. Behalve ervaren kilometervreters doen traditioneel ook veel recreanten mee aan Speedo Swim-in Leiden. Voor elke deelnemer is er een zwemprestatie op maat.

Dit jaar kunnen jongeren tot 26 jaar dankzij financiering vanuit het Leidse Sportakkoord gratis deelnemen aan de 250 meter prestatietocht. Zij starten in een eigen ‘wave’ en zamelen daarmee geld in voor Spieren voor Spieren. Inschrijven kan via www.swiminleiden.nl.