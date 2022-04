De Joppensz school aan de Van Vollenhovenkade wordt opgeheven. Dat heeft het College van Bestuur van onderwijskoepel SCOL waar basisschool Joppensz onder valt in een brief aan de ouders laten weten. Reden is het almaar teruglopende aantal leerlingen. Als gevolg daarvan kan het SCOL-bestuur de onderwijskwaliteit niet meer garanderen. Die wordt als 'kwetsbaar' omschreven.

"Het is heel verdrietig en triest wat hier gebeurt", zegt Fennand van Dijk. Hij is een van de betrokken ouders die zich al enige tijd zorgen maakt over een naderende sluiting. "Diep triest en onnodig", vinden hij en Matthijs Timmermans. Ze zijn woordvoerder namens een groep ouders die nog wel mogelijkheden ziet om de school overeind te houden en daarvoor ook al een plan hebben opgesteld.

"Onze fijne kleine basisschool", zoals Van Dijk de Joppensz omschrijft, "wordt willens en wetens gesloten op onjuiste gronden." Hij noemt het exemplarisch voor een zorgelijke trend waarbij steeds meer kleine onderscheiden basisscholen zo'n zelfde lot staan te wachten.

Onderwijskwaliteit

"Het recht op goed onderwijs voor de kinderen, uw kinderen, is voor ons steeds het belangrijkste geweest", schrijft het CvB van SCOL in een briefje dat vlak voor aanvang van de meivakantie aan de ouders werd gestuurd. "En juist dat blijft onder druk staan." Het SCOL-bestuur heeft daarom besloten dat de school op 1 augustus 2023 definitief dichtgaat. Dar besluit is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (mr) die een adviesrecht heeft op het voornemen om de school te sluiten. De mr maakt van dat recht geen gebruik, zo blijkt uit de brief.

Pijn

"Het besluit om de Joppensz te sluiten doet bij iedereen pijn", schrijft SCOL-voorzitter Harry van Alphen in zijn brief aan de ouders. "Dit is het laatste wat je wilt als schoolbestuur; het is ons niet gelukt om op Joppensz goed onderwijs te kunnen garanderen. Maar we moeten scherp blijven op het belang van de leerlingen. En daarom vinden wij sluiting van Joppensz het enig juiste besluit, want wij gunnen alle kinderen het beste perspectief op goed onderwijs."

Na de meivakantie starten ouderavonden waar de voortgang van het onderwijs in het laatste schooljaar wordt besproken. Ook regelingen die zijn opgesteld voor personeel en leerlingen worden dan voorgelegd.