Een scooterrijder is zondagavond zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding met een personenauto op de Vlietweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde rond 19.10 uur. De scooterrijder vloog over de auto heen en landde daarachter op het asfalt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Naast diverse politie-eenheden kwamen ook twee ambulances en een traumahelikopter ter plaatse om het ambulancepersoneel op locatie te ondersteunen. De arts van de traumahelikopter is meegereden in de ambulance naar het ziekenhuis. De weg werd afgesloten om het ongeluk verder te onderzoeken.