Bij een aanrijding tussen een bezorgscooter en een personenauto op de Utrechtse Veer in Leiden is de scooterrijder gewond geraakt. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.De botsing deed zich zaterdag aan het begon van de avond voor op de kruising van het Utrechtse Veer met de Rijnstraat en de Rijnbrug. Oorzaak was een voorrangskwestie.

De botsing deed zich zaterdag aan het begon van de avond voor op de kruising van het Utrechtse Veer met de Rijnstraat en de Rijnbrug. Oorzaak was een voorrangskwestie.