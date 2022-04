Zo'n 600 kinderen van de St. Joseph basisschool in de Oppenheimstraat in Leiden vormden vrijdagmorgen het decor van de officiële start van de Koningsspelen in Leiden. Na een praatje van de organisatie en sportwethouder Paul Dirkse was het tijd voor het lied met bijbehorend dansje van dit jaar: Voel je fit!

Het was dit jaar voor het eerst in drie jaar dat de Koningsspelen doorgang konden vinden. Het was de tiende editie. In Leiden deden ongeveer 9.000 kinderen mee met sport en spel bij de verschillende scholen en sportparken in Leiden. Er waren dit keer vier leeftijdscategorieën.