Het meetstation van het LUMC heeft in Leiden de eerste graspollen gemeten. De komende weken bloeien steeds meer grassen. In combinatie met het overwegend droge weer zorgt dat voor een stijging van de hoeveelheid pollen in de lucht.

De piekperiode van het graspollenseizoen wordt volgens de pollenplanner van Wageningen University en Nature Today verwacht in de tweede helft van mei en in juni. Ook kruiden, zoals de 'zuring' en de 'weegbree' kunnen dan bij sommige mensen hooikoortsklachten veroorzaken. In juli bloeit er nog altijd een aantal grassoorten en in de tweede helft van juli kan de 'bijvoet' behoorlijk wat allergische klachten teweegbrengen. Ook bloeiende berken zorgen tot en met de eerste week van mei voor allergische reacties. Halverwege volgende maand is dan volgens het LUMC het boompollenseizoen voorbij. Het weerbeeld voor de korte termijn is volgens de verwachting van Weeronline niet meer zo zonnig als afgelopen week, maar het blijft wel overwegend droog met nog altijd flinke zonnige perioden. Een plaatselijke bui brengt tijdelijk verlichting van de hooikoortssituatie. Maar de wind kan al snel pollen uit de omgeving aanvoeren, waarna de klachten terug komen.