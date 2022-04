In de Lammenschansdriehoek is de afgelopen jaren al veel gebouwd, maar er komen ook nog veel woningen bij. De gemeente Leiden organiseerde eerder deze week in het Da Vincicollege een informatiemarkt over de nieuwe wijk. Naast de gemeente waren ook de projectontwikkelaars aanwezig. Zij lieten de bewoners de voortgang van de projecten zien en vroegen hen om ideeën voor de openbare ruimte.

De laatste jaren zijn overwegend studio's voor studenten en starters ontwikkeld. Binnenkort wordt begonnen aan de bouw van nieuwe panden. Het volgende project waarvan de bouw binnenkort begint is Hof36, op het voormalige terrein van Avery Dennison. De bouwwerkzaamheden beginnen daar binnen enkele weken.

Met de ontwikkeling van de nieuwe panden, zal ook de bevolking diverser worden: de ontwikkelaars aan de Lammenschansweg moeten van de gemeente 30 procent van hun appartementen in de sociale huur opleveren en 20 procent in de middeldure huur.

Stadswijk

"Het is de bedoeling dat het een echte, levendige stadswijk gaat worden", zegt Vincent van Velzen, projectmanager Lammenschansdriehoek bij de gemeente Leiden. Daarbij hoort ook aantrekkelijke openbare ruimte: "We hebben signalen gekregen dat de openbare ruimte op de studentencampus, die een autoluwe inrichting heeft, nog steeds stenig aanvoelt."

Daar probeert de gemeente rekening mee te houden bij de ontwikkeling van de nieuwe projecten. "We zetten bij het ontwerp in op groen en water. Je ontkomt er niet aan dat je de 'grijze functies' nodig hebt: je moet het gebied kunnen ontsluiten met de auto, je hebt de lantarenpalen nodig en je afvalinzameling. Maar laten we zo veel mogelijk ruimte geven voor groen en water, en de grijze functies te beperken."

Eén van de oplossingen die daaraan bijdraagt, zijn de parkeergarages die onder de appartementen gebouwd worden. Er is door de raad besloten om in de Lammenschansdriehoek namelijk geen parkeervergunningen op straat uit te geven. Dat betekent echter ook dat er beperkte parkeerruimte is. "Het idee daarachter is ook dat tegenwoordig niet iedereen een auto heeft, en er steeds meer deelvoorzieningen komen."

Ontwikkelaars houden daar ook rekening mee: in hun complexen komt ruimte voor deelauto's. "Dat is echt inspelen op de toekomst." De beperkte ruimte betekent ook dat je als bewoner niet zomaar kunt verwachten, dat er plek is voor de auto. "Als je een auto hebt of een auto wil, moet je van tevoren checken of er plek voor die auto is, voor je hier komt wonen. Want er is wel plek voor auto's, maar niet voor iedereen."

Kentekenherkenning

Veel openbare ruimte zal autoluw zijn, net zoals dat nu al is. In de praktijk rijden er echter nog regelmatig auto's en busjes over de Lammenschansdriehoek. "Het is de bedoeling dat het gebied met paaltjes is afgesloten en alleen de vuilniswagen de sleutel heeft, maar op de één of andere manier is dat paaltje vaker weg dan ons lief is. Dat hopen we binnenkort op te gaan lossen."

Zo wordt er gewerkt aan verschillende oplossingen, zoals camera's met kentekenherkenning die voertuigen met een vergunning door kunnen laten. "We zijn er mee bezig en beseffen dat dit een probleem is. Het is jammer dat de busjes erin rijden, dat hoort niet."

Winkels

Er is al veel gesloopt in het gebied, maar het blok winkels van de Gamma tot de KwikFit staat nog overeind. Ook hier zal worden gebouwd, maar de plannen zijn nog minder ver gevorderd. Op deze plek zal weer ruimte zijn voor winkels, maar of alle winkels terug kunnen komen, is echter de vraag.

Van Velzen: "We hebben gezocht of het mogelijk was om de huidige winkels en woningbouw te combineren. Door verschillende redenen is het niet gelukt: een bouwmarkt heeft bijvoorbeeld veel kolomvrije ruimte nodig, met parkeerplekken voor de deur. Dat is moeilijk in de kaders die we van de raad hebben gekregen, om alles inpandig te doen, inclusief het parkeren."