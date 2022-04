Het verkeer in de regio moet dit weekend rekening houden met wegafsluitingen en files vanwege het bloemcorso. De stoet doorkruist het gebied tussen Noordwijk en Haarlem, maar ook op wegen richting de bollenstreek verwacht de ANWB grote drukte. Ook de Keukenhof in Lisse verwacht veel bezoekers dit weekend.

Bloemencorso Bollenstreek rijdt zaterdag, na twee jaar afwezigheid, weer van Noordwijk naar Haarlem. Het is dit jaar ook de 75e keer dat het corso gehouden wordt. De stoet vertrekt rond 9.15 uur in Noordwijk en rijdt langs de bollendorpen Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Omstreeks 21.30 uur bereikt het corso het eindpunt in Haarlem.