Een van de oudste cafés van Leiden is verkocht. Het echtpaar Maarten en Tineke Collée dat de zaak veertien jaar heeft gerund, neemt begin juni afscheid van hun l'Esperance aan de Kaiserstraat.

De koper is een van de vaste gasten. Het gaat om ondernemer Alexander van Nimwegen die in Leiden onder meer bekend is als mede-eigenaar van de Horecagroep Leiden. Ook kocht hij eind vorig jaar het V&D-pand aan de Aalmarkt.

Het echtpaar Collée neemt met een beetje weemoed afscheid van l'Esperance. "Het is een bijzonder café. Daar moet ook niet zomaar iemand inkomen. We wilden dat onze opvolger moest een echte kastelein zou zijn." Met die gedachte zijn ze op zoek gegaan naar een koper.

Van Nimwegen gaat niet zelf achter de toog staan. "Er is een nieuwe eigenaar. Ik ben slechts investeerder", zo laat hij aan Sleutelstad weten. Hij wil nog niet zeggen om wie het gaat. "Maar het is een hele leuke enthousiaste jonge kerel."

In de veertien jaar dat ze eigenaar zijn geweest, hebben ze een mooi jubileum kunnen vieren. In 2013 bestond l'Esperance tweehonderd jaar. Ter gelegenheid daarvan werd er niet alleen een groot feest gevierd, maar kwam ook het jubileumboek 'l'Esperance nuchter bekeken' uit.

Maarten en Tineke runnen naast het café ook al een aantal jaren Bed & Breakfast Dependance aan de Rijn en Schiekade. Daar gaan ze voorlopig mee door, maar, zo vertelt Maarten: "We zijn wel in het oosten van het land aan het kijken naar een plek om naartoe te verhuizen en daar een soortgelijke B&B op te zetten."