Op feestelijk wijze opende de Leiderdorpse wethouder Daan Binnendijk woensdag de buitenruimte van het nieuwe bezoekerscentrum De Polder. Hoewel de inrichting binnen nog even op zich laat wachten, is de buitenruimte klaar voor gebruik. ''Ik hoop dat iedereen hiervan komt genieten.''

HSL-gebouw, informatiecentrum A4, Groene Hart Centrum; het nieuwe bezoekerscentrum heeft al heel wat namen gehad. Donderdag onthulde wethouder Daan Binnendijk en projectleider Joke Boot het nieuwe toegangsbord met daarop de nieuwe naam 'De Polder'. Perfect voor zo'n mooie recreatie- en belevingsplek, aldus Binnendijk. "Je kunt hier goed genieten van het Groene Hart, met aan de ene kant de polder en aan de andere kant de weg. Dat contrast is heel bijzonder."

Uitzicht

Zelfs nu het gebouw nog leegstaat, nodigt de buitenruimte al uit tot een rondwandeling. Naast veel groen, vind je er een boomgaard, een speelweide, een amfitheater met zitjes van boomstammen waar in de toekomst schoolklassen langs zullen komen, aanlegplaatsen voor boten en een uitkijktoren met uitzicht over de polder.

Wie op de fiets komt, moest voorheen over de nabijgelegen weg, waar auto's soms wel met 70 kilometer per uur voorbij razen, zegt Binnendijk. Die situatie is een stuk veiliger geworden, het fietspad loopt nu onder de weg door in plaats van eroverheen. Dat maakt het nieuwe bezoekerscentrum ook goed te bereiken voor fietsers.

Restaurant

De binnenkant van het gebouw is naar verwachting over een jaar klaar en wordt een nieuw restaurant van de Brasserie Groep, die met de nieuwe plek een vijfde restaurant toevoegt aan hun aanbod. Er komt een restaurant in het gebouw en een groot terras met uitzicht op het Groene Hart. Ook staan er al drie pipowagens op het terrein, die in de toekomst per stuk gehuurd kunnen worden om privé te dineren. De appelboomgaard en de moestuin leveren een deel van het gebruikte groente en fruit.

Minstens zo belangrijk is het educatieve aspect. Binnendijk: "Dat was een belangrijke voorwaarde toen we het gebouw in 2002 in handen kregen." En dus staan er buiten borden met informatie over het Groene Hart. Ook binnen in het gebouw komt informatie te hangen over de planten en dieren in het gebied. Binnendijk vindt het belangrijk dat mensen niet alleen komen recreëren, maar ook dat ze er wat van leren. ''Dat gaat echt hand in hand.''

Samenwerking

De Polder kwam er niet zonder slag of stoot. Het eerste bestemmingsplan moest worden herschreven en de coronacrisis zorgde voor veel vertraging. Toch denkt landschapsarchitect Peter Verkade dat het uiteindelijk heeft geleid tot een beter resultaat met meer ruimte voor groen.

Hij roemt ook de samenwerking tussen publiek en privaat: "De gemeente nam het voortouw, maar zonder ondernemers, zoals de Brasserie Groep, hadden we het niet kunnen realiseren." Het resultaat is, in de woorden van burgemeester Laila Driessen, 'een grote aanwinst voor Leiderdorp'.

Nu te bezoeken

De nieuwe buitenruimte van bezoekerscentrum De Polder is te bezoeken op Bospolder 11, Leiderdorp, naast de oprit naar de A4. De binnenruimte met restaurant wordt over circa een jaar opgeleverd.