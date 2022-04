Wie wil huren in de vrije sector komt voor nóg hogere prijzen te staan. Volgens woningplatform Pararius is de vierkantemeterprijs van die woningen in het eerste kwartaal van 2022 gemiddeld met zo'n 6,7 procent gestegen. Leiden blijft één van de duurste steden om te wonen met een vierkantemeterprijs van 19,90 euro.

Volgens Pararius is met name de vierkantemeterprijs voor gestoffeerde woningen hard gestegen. Gemiddeld betalen nieuwe huurders daar 16,69 euro per maand, wat neerkomt op een prijsverhoging van ongeveer 9,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor gemeubileerde woningen steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter met 6,1 procent naar 19,82 euro per maand. De huurprijs voor kale woningen steeg met 5,4 procent naar 14,31 euro per vierkante meter.

Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, richt de overheid zich momenteel te veel op de sociale huursector als oplossing voor de oververhitte woningmarkt. "Dit zal ten koste gaan van de vrije sector, terwijl deze sector al veel te klein is en de symptoombestrijdende maatregelen zullen beleggers ervan weerhouden om in deze sector te investeren", zegt hij tegen mediapartner Omroep West.

Grote steden

Eén factor die inmiddels ook meespeelt binnen de woningmarkt is de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog zijn de invoerprijzen van ijzer en staal flink omhoog geschoten. De stijgende energieprijzen zouden de bouwkosten nog verder kunnen opdrijven. Ook zegt Pararius dat beleggers vrees hebben dat ontwikkelaars in de toekomst niet kunnen leveren waartegen zij nu offreren. "Dat zorgt voor vertraging in de bouwproductie", aldus het woningplatform.

Van de vijf grootste steden van Nederland, (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) stegen de prijzen in Den Haag en Utrecht gemiddeld het minst: 'slechts' 4,7 procent. De vierkantemeterprijs ligt in Den Haag nu op 17,10 euro per maand, net als in Rotterdam. In de andere G5-steden gaat het om 24,29 euro (Amsterdam), 19,55 euro (Utrecht) en 16,90 euro (Eindhoven).